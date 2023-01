Roma, precipita dal terzo piano e prende in pieno una ragazza: gravi entrambe

Roma. Un episodio che ha dell’incredibile. Una signora di 80 anni è precipitata dal terzo piano di un appartamento e ha preso in pieno una ragazza che passava di lì proprio in quel momento. Prima di rovinare a terra, ha incrociato durante la caduta la sua vittima inconsapevole, che che si trovava lì sotto per puro caso. Entrambe sono ferite in modo abbastanza grave a quanto riportano le frammentarie testimonianze di coloro che si sono trovati ad incrociare questo inconsueto avvenimento. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, in Via Attilio Friggeri, intorno alle 12.10. Gli operatori del 118 sono ancora sul posto, proprio in questo momento, per i primi soccorsi e per predisporre il tutto al trasporto in ospedale.

La dinamica non è ancora molto chiara, ma il fatto e le conseguenze di quella caduta sono davvero poco comuni. Quello che ancora non è chiaro, soprattutto, è la ragione della caduta. L’80enne, Rita C., prima di toccare il suolo ha, di fatto, centrato in pieno una ragazza che passeggiava tranquillamente sulla via immediatamente sotto l’appartamento da cui la donna è caduta. Da quanto emerge, sembrerebbe che l’anziana soffra di problemi psichiatrici. Il sospetto che possa trattarsi di un gesto volontario c’è, ma è ancora tutto da stabilire. La donna è precipitata addosso a Paula Nausica Cucu, una donna di 42 anni di origine romene. Entrambe le donne sono in codice rosso. L’80nne è stata trasportata al Gemelli, mentre la 42enne al San Carlo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del commissariato di Montemario.

L’intervento dei soccorsi

Dopo l’intervento dell’ambulanza e degli operatori, che ricordiamo si trovano ancora sul posto, sono arrivate anche le autorità competenti che, oltre a vagliare le testimonianze di chi si trovava nei paraggi in quel momento, dovranno effettuare anche i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Una cosa è certa: quando il caso decide di mettersi in mezzo, il risultato è sempre imprevedibile. Il battito d’ali di una farfalla che è in grado di scatenare l’uragano non un concetto così astratto, e la cronaca alle volte supera di gran lunga qualsiasi scenario immaginabile.