Cade dalla giostra in movimento e sbatte la testa: 14enne in fin di vita

Doveva essere una serata all’insegna del divertimento per un adolescente della zona di Frosinone, che questa notte ha avuto un grave incidente all’interno di un lunapark nell’area del frusinate. Mentre stava facendo un giro su una giostra, probabilmente quella dei sedili sospesi, il ragazzo deve essersi sganciato, volando giù mentre era in aria. Un impatto devastante, considerato come la testa del giovane è andata a impattare contro le transenne in acciaio della stessa struttura di divertimento.

Cade dalla giostra a Frosinone: riportati ampi danni alla testa

I fatti si sarebbero verificati nella notte tra il 14 e 15 gennaio, quando un ragazzo di 14 anni si è recato al Parco Matusa coi propri amici. Qui era presente una giostra coi sedili sospesi, volgarmente definita in italiano “Calcinculo”, dove per vincere bisogna essere lanciati in alto con il proprio sellino per prendere una bandiera in cima alla struttura. E’ ipotizzabile come l’incidente sia avvenuto in queste circostanze, quando il sellino del ragazzo lanciato in area dall’amico che gli stava dietro, si è sganciato e abbia fatto volare via il giovane.

Un ipotesi che spiegherebbe anche il drammatico epilogo dell’incidente. Il ragazzo infatti, sarebbe precipitato , andando a impattare con la propria testa contro delle recinzioni in acciaio. Una situazione così devastante, che lo stesso giovane è apparso gravissimo e con importanti danni alla testa solo alla vista dei testimoni oculari. Sul posto, i sanitari del 118 intervenuti lo hanno subito stabilizzato, chiedendo poi il trasferimento in elicottero presso il policlinico “Gemelli” presso il reparto di Neurochirurgia.

Il giovane rimane in condizioni gravissime, con un medici che parlano di “una lotta tra la vita e la morte” per l’adolescente. Al momento l’accesso alla giostra è stato interdetto, in una dinamica che dovrà essere chiarita dagli inquirenti. Infatti, bisognerà spiegare se la fatalità è avvenuta per una guasto alla giostra, oppure l’incoscienza del giovane ha causato il violento incidente.