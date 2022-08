Roma: “Sono incinta, il mio compagno mi ha picchiata”. Soccorsa in codice rosso, ma poi scappa dall’Ospedale

Prima una lite, nata per futili motivi, poi la violenza. E via con le botte, senza pietà. Ancora un’aggressione nei confronti di una donna, che in lacrime ha chiesto aiuti agli agenti di Polizia e ha raccontato ai poliziotti del commissariato Porta Pia di essere stata picchiata dal suo compagno.

Il racconto della donna

I poliziotti, intervenuti in piazzale di Porta Pia, hanno ascoltato la donna. E hanno notato che la vittima presentava un ematoma all’arcata sopraccigliare e le labbra ferite. Lei, infatti, ha spiegato di essere incinta, di essere stata picchiata dal compagno e di avere dolori al ventre. Insomma, aveva temuto il peggio per il piccolo che portava in grembo. Da lì, quindi, la decisione di denunciare il compagno, che poco dopo grazie alla sua descrizione è stato rintracciato e fermato.

Chi è l’uomo violento

Il compagno, un 34enne tunisino, è stato fermato dagli agenti. E proprio lui ha ammesso di aver aggredito la compagna dopo una lite nata per futili motivi.

La fuga della donna dall’ospedale

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Ma è qui che ha pensato bene di fuggire e di rifiutare le cure mediche e quella prognosi di 21 giorni indicata dai dottori.

L’arresto

L’uomo, intanto, è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Dopo la convalida per il 34enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma. Non potrà quindi vivere nella Capitale e avvicinarsi alla compagna, quella che lui ha picchiato.