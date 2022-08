Roma. ‘Aiutatemi, stanno picchiando la mamma’: ma lei si rifiuta di denunciare

Voleva aiutare la mamma, fare qualcosa per evitare che lei venisse picchiata e pestata di botte. Così, non ci ha pensato due volte: si è procurato un telefono, ha digitato il numero del 112 e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Un disperato grido di aiuto per mettere fine a quell’incubo, a quelle violenze. Da una parte della cornetta un bimbo, dall’altra gli agenti che sono immediatamente intervenuti nell’abitazione per capire cosa effettivamente stesse accadendo tra quelle quattro mura.

La segnalazione del bimbo per aiutare la mamma

Qualche giorno fa al 112 è arrivata una segnalazione. Poche parole, ma un grido di aiuto: ‘Correte, aiutatemi, un uomo sta picchiando la mamma’. Non è chiaro se quell’uomo sia il papà del bambino, il compagno della donna, ma quello che è certo è che quando le volanti sono arrivate sul posto, in un’abitazione alla periferia est di Roma, la mamma non ha voluto denunciare.

I bimbi stanno bene

Ai poliziotti, quindi, non è restato altro che chiudere la porta, lasciare la donna e i suoi figli in quella casa e andare via. Prima, però, hanno verificato le condizioni di salute dei piccoli, del bimbo che ha chiamato per chiedere aiuto e dei suoi fratelli: stanno tutti bene, nessun segno di violenza. Non è chiaro se si sia trattato di un episodio isolato, ma la donna non ha voluto sentire ragioni e non ha denunciato quello che, agli occhi del figlio, era un uomo violento.