Roma, tenta di salvare la mamma, poi cerca rifugio in bagno: ma muoiono entrambi nell’incendio

Ha cercato, molto probabilmente, di salvare la madre. Lei che con disabilità, una pensionata di 74 anni era nella camera da letto, ‘immobilizzata’. Purtroppo, però, non ci è riuscito. E quel fumo, le esalazioni hanno ucciso anche lui. Il dramma questa notte a Roma, in una villetta in Via degli Estensi al civico 42.

Chi sono le vittime dell’incendio in via degli Estensi

L’allarme è scattato intorno alle 2.45. Sul posto, in quella villetta, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia del Commissariato Aurelio. Purtroppo però per le due persone all’interno, madre e figlio, non c’è stato nulla da fare.

Sono morti così, intrappolati nella loro casa, uccisi da quelle esalazioni che non gli hanno lasciato via di fuga Giovanni Lozzi, 31 anni, e sua madre, Anna Bianciardi, quella che lui sui social chiamava ‘cucciolona mia’. E che Giovanni non è riuscito a mettere in salvo, nonostante pare che con tutte le sue forze abbia tentato di portare via la donna dalla camera da letto.

Le indagini in corso

Giovanni è stato trovato in bagno, la mamma senza vita in camera. Ora le indagini proseguono e nessuna pista è esclusa, dalla perdita di gas al corto circuito. Quello che è certo, purtroppo, è che mamma e figlio sono morti insieme. Loro che felici si scattavano i selfie, che poi pubblicavano sui social con tanto di didascalia: ‘Chi c’ha la mamma non trema’. Commenti che a leggere oggi, con il senno di poi, fanno stringere il cuore.