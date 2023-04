Roma, terrore nello studio dentistico: fanno irruzione armati e sequestrano i medici per rapinarli

Momenti di terrore ieri, 4 aprile, per due dentisti e un’assistente alla poltrona, tenuti in ostaggio da tre rapinatori armati di pistola. I tre hanno fatto irruzione nello studio dentistico con le armi in mano e hanno sequestrato le persone presenti in quel momento nello studio. Fortunatamente non c’erano pazienti, ma solo il personale medico.

È successo a Roma, in zona Pineta Sacchetti, nel quadrante nord della Capitale. All’interno dello studio dentistico in quel momento c’erano due medici e un’assistente di studio. I tre, paralizzati dalla paura, hanno seguito gli ordini dettati dai rapinatori.

Legati con le fascette da elettricisti

I malviventi, per tenere fermi i medici e l’assistente, hanno iniziato a legarli con delle fascette da elettricisti. Avevano appena terminato il loro lavoro quando nello studio sono arrivati, avvisati da una chiamata al NUE 122, i poliziotti del Distretto Aurelio. Gli agenti hanno colto i tre rapinatori con le mani nel sacco, mentre stavano ancora con le pistole in pugno, intenti a stringere le ultime fascette.

I tre uomini, tutti italiani, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. Sotto allo studio sono stati trovati due scooter rubati, che i rapinatori avrebbero utilizzato per la fuga. Per questo i tre sono stati accusati anche di furto. Questa mattina per i tre malviventi c’è stato il processo per direttissima, che ha confermato l’arresto. Seguiranno particolari.

Rapina nello studio medico

Due settimane fa un’altra rapina in uno studio medico, stavolta andata a segno, era stata compiuta da due persone armate di pistola in zona Ponte di Nona. Due individui erano entrati verso le 19 del 22 marzo nello studio di via Francesco Caltagirone e avevano minacciato le dottoresse presenti, rapinandole di circa 150 euro e di un orologio del valore di 400 euro.