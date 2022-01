Roma, tremendo incidente tra auto e moto: morto 40enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora un incidente mortale. Questa volta è successo ieri sera, intorno alle 20.15, in via di Torrevecchia, all’altezza dell’incrocio con via Dolcedo. A scontrarsi, per cause tutte da accertare, un’auto e un motoveicolo: nel violento impatto, purtroppo, il centauro, un uomo di 40 anni, è deceduto.

Terribile incidente in via di Torrevecchia: morto 40enne

A scontrarsi un’auto, una Opel Corsa, e un Honda SH. Nel violento impatto il conducente del mezzo a due ruote, un italiano di 40 anni, ha perso tragicamente la vita. L’automobilista, un italiano di 42 anni, si è immediatamente fermato a prestare soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il centauro. Gli esiti degli esami tossicologici ed alcolemici di rito disposti per il 42enne sono negativi, ma ora sta ai caschi bianchi del XIII Gruppo Aurelio ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che purtroppo ha avuto il peggiore degli epiloghi.