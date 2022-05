Romina De Cesare, uccisa a coltellate dall’ex compagno, ecco cosa scriveva: ‘Combattiamo la violenza sulle donne’

Scriveva su Facebook che le donne vanno amate, rispettate. Gridava allo ‘stop’ alla violenza, cercava con tutte le sue forze di combattere e incitava tutti gli uomini, quelli perbene, a regalare un braccialetto rosa, simbolo di quella ‘battaglia’, alle loro madri, alle loro figlie. E, invece, proprio lei, Romina De Cesare, 34 anni, è stata uccisa dall’ex compagno, P.I, 36 anni. L’uomo che avrebbe dovuto rispettarla, l’ha colpita con almeno 15 coltellate, poi è fuggito da quella casa nel centro storico di Frosinone, si è messo in auto ed è arrivato fino a Sabaudia.

Omicidio a Frosinone: l’ex fidanzato fermato a Sabaudia

La ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce e pare che sia stato proprio l’attuale compagno a lanciare l’allarme. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che Romina da quella casa, in piazza Plebiscito a Frosinone, non si era mai spostata. Non era andata via perché lì sarebbe stata uccisa due notti fa dall’ex fidanzato, che ora è accusato dell’omicidio. Un delitto che sembrerebbe essere legato, almeno apparentemente, a un movente di gelosia, ma ora la dinamica è tutta da chiarire nei dettagli.

Quello che è certo, invece, è che l’uomo ieri pomeriggio è stato fermato a Sabaudia, vicino a Torre Paola, nei pressi del Lido Saporetti: lì alcuni passati lo hanno notato mentre vagava nudo e in stato confusionale, così hanno subito allertato i carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, si sono avvicinati al 36enne, hanno cercato di tranquillizzarlo, poi da un’ispezione nella sua auto e da quelle poche dichiarazioni rilasciate dall’uomo, il quadro si è fatto più chiaro. Da lì la segnalazione ai colleghi ciociari, che sono entrati nell’abitazione di Romina e l’hanno trovato ormai senza vita, uccisa con almeno 15 coltellate al torace e al ventre. Colpi che non le hanno lasciato, purtroppo, scampo.

Chi era Romina De Cesare

Romina De Cesare, proprio lei che su Facebook sei mesi fa, in occasione della giornata della donna, scriveva che bisognava lottare contro la violenza, lavorava come commessa in un punto vendita di Acqua e Sapone. Aveva vissuto per un lungo periodo in Francia, poi aveva deciso di tornare a Frosinone e proprio qui aveva conosciuto l’ex fidanzato, un operaio. La storia tra i due pare fosse finita pochi mesi fa, ma lui non avrebbe mai accettato quella decisione, geloso e ossessivo ancora di più quando avrebbe scoperto che la donna frequentava un altro uomo. Ed è stato proprio lui, l’attuale compagno, a lanciare l’allarme perché Romina non rispondeva più al telefono. E, molto probabilmente, era già stata uccisa, ferita a morte.

I messaggi di vicinanza degli amici

Sono ancora sotto choc e increduli tutti gli amici di Romina, tutti quelli che la conoscevano. E sui social si susseguono i commenti, i post di rabbia di chi non riesce (e forse non riuscirà) mai a darsi una spiegazione. Ai se, ai ma, ai però, resta il ricordo di una ragazza descritta come dolce, solare, affettuosa, sempre gentile. E quel commento, con tanto di foto, in cui gridava che bisognava fermare la violenza contro le donne oggi, con il senno di poi, fa ancora più male.

Le indagini

L’ennesimo femminicidio, l’ennesima pagina di cronaca nera. Ora spetterà ai Carabinieri di Latina, insieme agli agenti della Questura di Frosinone, ricostruire tutta la dinamica, capire, dagli esami del medico legale, quando è stata uccisa Romina De Cesare. Fondamentale sarà anche l’autopsia, che aiuterà nelle indagini, che proseguono serrate.