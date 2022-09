Scende per constatare i danni dopo il tamponamento: falciata e uccisa da un’auto in corsa

Era appena scesa dalla sua auto per constatare i danni provocati dal tamponamento avuto con un’altra vettura. Ma, pochi istanti dopo, è stata falciata da una terza automobile, che non le ha lasciato scampo e l’ha uccisa. Una tragedia dalle proporzioni enormi: oltre alla vittima, infatti, ci sono anche quattro feriti, di cui 2 in gravi condizioni.

Un morto e quattro feriti: due in codice rosso

L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, 19 settembre, lungo la superstrada Sora – Ferentino, nel territorio comunale di Alatri. La vittima è una donna, L.M., di 71 anni. La donna era residente a Veroli, ma originaria di Vallecorsa. Voleva controllare quali fossero i danni riportati dalla sua auto, invece è stata investita in pieno, insieme alle altre persone che, insieme a lei, erano rimaste coinvolte nel tamponamento.

Ma lei, la 71enne, è stata la più sfortunata: travolta in pieno, è morta sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste ferite, due in codice giallo e due in codice rosso. Di queste ultime, una in modo particolarmente grave. Per il ferito è infatti stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto nella Capitale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco di Fiuggi e di Frosinone e i carabinieri per i rilievi. La strada è stata chiusa per poter consentire lo svolgimento dei rilievi.