Roma, tragico incidente frontale: morto un 59enne

Tragico incidente a Gallicano nel Lazio, in via Pedemontana. L’allarme nella sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 17 .05. Sul posto è stata inviata la squadra VVF di Palestrina e il carro fiamma per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte nel sinistro.

Il drammatico bilancio

Nello scontro frontale avvenuto tra due auto, ha perso la vita un uomo di 59 anni e sono rimaste ferite 4 persone che viaggiavano all’interno delle vetture.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto, tutte in codice rosso, presso gli ospedali Gemelli e il Policlinico Tor Vergata.

Sul posto è intervenuta anche l’auto medica e le forze dell’ordine.