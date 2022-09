Ubriaco al volante, centra frontalmente un furgone: paura per 4 operai

Attimi di paura a Rocca Priora a seguito di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte 4 persone. Era ubriaco alla guida della propria Ford Fiesta quando ha invaso la corsia opposta prendendo in pieno, frontalmente, un furgone con a bordo 4 operai che rientravano dal lavoro.

Scontro auto furgone: cosa è successo

I fatti sono avvenuti venerdì pomeriggio, intorno alle 17, a Rocca Priora. Nel sinistro sono rimasti coinvolti i dipendenti di una ditta edile di Velletri, — due residenti a Lariano e due a Rocca Priora — aventi tutti un’età compresa tra i 48 e i 62 anni.

Mentre era in transito su via della Montagna spaccata, il furgone all’uscita di una curva si è trovato davanti l’auto guidata dall’uomo, un 45 anni di origine romena. Visibilmente preda dell’acol, l’uomo è come se non avesse realizzato subito quanto accaduto.

Le condizioni delle vittime

Per quel che riguarda le persone a bordo del furgone, due di loro sono ricoverate in serie condizioni al policlinico di tor Vergata e all’ospedale Colombo di Velletri mentre i colleghi feriti in modo più lieve sono stati soccorsi al San Sebastiano di Frascati e al policlinico Casilino.

Traffico in tilt

Per garantire i rilievi da parte della polizia locale, è stata resa necessaria la chiusura di via della Montagna spaccata. Come prevedibile, le ripercussioni sul traffico, con tante di lunghe code a seguito della chiusura dell’area interessata, non si sono fatte attendere.

La denuncia

Ora, il 45enne — sottoposto poi al all’alcol test — è stato denunciato per lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza. Ritirata inoltre la patente e sequestra l’automobile.