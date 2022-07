Si sdraia seminudo sui binari: falciato e ucciso dal treno. Circolazione in tilt sulla Roma-Nettuno

Si è sdraiato seminudo sui binari ed è lì che è stato travolto e ucciso da un treno. La tragedia questa mattina, intorno alle 9.30, sulla tratta ferroviaria Roma-Nettuno.

Suicidio sulla Roma-Nettuno

Prima l’allarme e la segnalazione alla Polizia, poi il ritrovamento di quel corpo. Di quell’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, sdraiato sui binari seminudo. La tragedia a Nettuno, nei pressi dello scalo ferroviario in Piazza IX Settembre, più precisamente sul primo binario, lato Marechiaro. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è stato falciato e ucciso da un convoglio.

Sulla vicenda ora indaga la Polfer. Sul posto la Polizia Investigativa e Scientifica.

Treni in tilt

Intanto, la circolazione sulla Roma-Nettuno è in tilt. Molti i treni cancellati, tanti quelli che subiranno ritardi per consentire alle forze dell’ordine di fare tutti gli accertamenti.

