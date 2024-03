Spari a Roma: gambizzato un uomo in strada

Spari a Roma, gambizzato un uomo in strada stamattina lunedì 25 marzo 2024. L’uomo è stato portato in Ospedale, sul posto è intervenuta la Polizia. La ricostruzione.

Si continua a sparare a Roma. Stamani, poco dopo le 9.30 un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada, in Via Pian Due Torri, zona Magliana/San Paolo. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le Volanti della Polizia di Stato.

Gambizzato uomo in Via Pian Due Torri a Roma

A dare l’allarme un residente che, sentendo gli spari, si è affacciato dal balcone e ha notato l’uomo, un 56enne, a terra. La vittima dell’agguato è stata portato in Ospedale d’urgenza al San Camillo dove è giunta in codice rosso. L’uomo tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, sarebbe rimasto comunque sempre cosciente fino all’arrivo al Pronto Soccorso. Si attendono pertanto ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

Adesso c’è però da capire chi possa aver commesso il gesto e soprattutto perché. In tal senso gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dell’avvertimento o del regolamento di conti. Al vaglio anche le telecamere della zona alla ricerca di particolari utili all’identificazione degli autori. Le indagini proseguono.

L’ultimo precedente sulla Casilina a inizio mese

A inizio del mese di marzo, in quel caso a Roma est, altri due ragazzi erano stati gambizzati davanti ad un bar.