Studente scomparso nell’anniversario della morte della mamma: trovato il corpo nel Tevere

Le ricerche erano proseguite per giorni, la speranza era quella di ritrovarlo vivo. E invece, poco fa è arrivata la tragica notizia: il corpo dello studente iraniano, a Roma per seguire il corso di Ingegneria, è stato trovato nelle acque del Tevere, in prossimità di Parco Leonardo, al lato destro della sponda idraulica.

La denuncia di scomparsa

Behzad Shiran, 31 anni, era scomparso il 2 settembre scorso, proprio nel giorno dell’anniversario della morte della mamma. Quella mamma che non aveva potuto neanche salutare per l’ultima volta, altrimenti sarebbe stato costretto – se fosse rientrato in Iran – ad arruolarsi nell’esercito.

A distanza di un anno, il 31enne, studente all’Università la Sapienza di Roma, proprio quel giorno ha fatto perdere le sue tracce. E purtroppo, ora è arrivata la tragica notizia: il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato nel Tevere dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Polizia Fluviale. Ogni speranza, quindi, è caduta nel buio.

Lo zainetto e oggi il tragico epilogo

Lo zainetto del ragazzo era stato trovato sulle sponde del Tevere, all’altezza del Ponte dell’Industria. All’interno i suoi documenti e quelle ricerche, partite da subito, per rintracciare il 31enne. Inizialmente non si sapeva se il giovane fosse caduto accidentalmente, se si fosse buttato per farla finita o se si fosse solo allontanato per stare da solo. In quel giorno così triste per lui. Ora, intorno alle 13.30, il tragico epilogo: il corpo del giovane studente è stato ritrovato, purtroppo senza vita.