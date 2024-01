Suora investita e uccisa mentre attraversa a Roma: addio a Flora Di Guglielmo

E’ morta dopo essere stata investita a Roma mentre attraversava la strada. Addio ad una suora molto conosciuta nel Viterbese avendo insegnato per molti anni all’Istituto Giovanni Merlini. La donna si è spenta in Ospedale a causa delle ferite riportate.

Ancora una vittima della strada a Roma. Stavolta a perdere la vita è stata una suora, Flora Di Guglielmo, morta a seguito delle ferite riportate in un drammatico sinistro avvenuto in Largo Brancaccio venerdì scorso intorno alle 16.00. Nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato a diffondersi la triste notizia che è stata confermata ufficialmente poco fa: la donna, purtroppo, non è infatti sopravvissuta all’incidente.

L’incidente mortale a Roma il 27 gennaio

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione l’investimento è avvenuto venerdì 27 gennaio 2024 quando erano da poco passate le ore 16.00. La donna stava attraversando la strada – sembrerebbe sulle strisce pedonali – quando improvvisamente è stata travolta da un’auto, una Ford Kuga, condotta da un cittadino filippino di 35 anni.

Il ragazzo si è subito fermato a prestare soccorso e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La suora è stata quindi trasportata in Ospedale in gravissime condizioni, praticamente in fin di vita. Poi, dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, si è arresa. Inutili per lei i tentativi disperati di salvarle la vita operati al San Giovanni Addolorata dove era stata ricoverata.

Negativo l’alcol test, indagini in corso sul sinistro

Per quanto riguarda il conducente del mezzo quest’ultimo è risultato negativo all’alcol test effettuato a seguito dell’incidente da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (del I gruppo Trevi,ndr) che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Chi era suor Flora Di Guglielmo

La suora, secondo quanto riporta la testata viterbese locale Tusciaup, era molto conosciuta sul territorio avendo insegnato per oltre quarant’anni all’Istituto Giovanni Merlini, nella sede di Viale Trieste. Poi, qualche anno fa, il trasferimento presso la comunità di Cisterna di Latina. Venerdì scorso si era recata a Roma per alcune commissioni ma purtroppo non ha fatto più ritorno presso la casa religiosa delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue dove viveva. La donna aveva 75 anni.