Terribile incidente a Pomezia: scooter contro auto, morto un uomo

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, a Pomezia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18:30 in via del Castelli Romani, all’incrocio con via Giamaica, tra un’auto e uno scooter, una Vespa. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote, A.C., che ha ricevuto un violentissimo colpo.

Incidente mortale tra Pomezia e Ardea: scontro auto scooter, morta 43enne

Mortale a Pomezia, la ricostruzione dell’incidente

A prestare i soccorsi i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo, un italiano di 61 anni residente a Pomezia, trasportato in codice rosso al S. Anna. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo a bordo della Vespa abbia tamponato il veicolo che lo precedeva, che era incolonnato nel traffico. La Vespa percorreva via dei Castelli Romani in direzione Albano. Sorpassando a destra i veicoli fermi, ad un tratto ha urtato un veicolo che procedeva lentamente in coda. Il conducente della Vespa, dopo l’impatto, è stato trasportato in ospedale, dove alle 19.31 è stato accertato il decesso a causa dei danni riportati dall’urto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, supportati dai carabinieri di Pomezia e da una pattuglia della Guardia di Finanza per la viabilità. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada sono terminate alle ore 21:50. I mezzi sono stati messi sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.