Terribile incidente, si schianta contro un muro: morto Nikolas Bandiziol

Prima il terribile incidente, poi sui social la notizia che Nikolas Bandiziol non ce l’aveva fatta. Notizia rimbalzata ovunque, poi smentita, almeno fino a oggi perché ora (e purtroppo) il 30enne è morto, non ce l’ha fatta, lui che lottava disperatamente dopo quel tremendo scontro avvenuto nella notte del 1° aprile a Sermoneta, in provincia di Latina, in via Monticchio.

L’incidente in cui ha perso la vita Nikolas Bandiziol

Erano le 2.30 del 1 aprile quando Nikolas, a bordo della sua auto, ha perso probabilmente il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione. Un impatto violento e fin da subito le condizioni del ragazzo sono apparse gravissime: la corsa in ospedale al Santa Maria Goretti, poi la morte sopraggiunta dopo 4 giorni di agonia. I medici hanno fatto il possibile, ma purtroppo si sono dovuti arrendere perché per il 30enne non era possibile più fare nulla, se non dichiarare il decesso. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco, per estrarre la vittima dalle lamiere, e i Carabinieri che ora dovranno fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica del decesso.

I messaggi di vicinanza

Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio, sui social si susseguono commenti commossi e ricordi di un ragazzo sempre allegro, spensierato. Dall’animo buono. Lo ricordano tutti così Nikolas, con la sua energia, la sua voglia di ridere e scherzare. Semplicemente di vivere. Purtroppo, però, il destino per lui ha giocato una delle carte più brutte e in pochi istanti Nikolas, a bordo della sua auto, ha perso la vita. E i sogni che aveva nel cassetto.