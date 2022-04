Roma, si accascia mentre passeggia in strada e muore

Era uscito per una camminata quando all’improvviso si è accasciato a terra. E’ successo a Roma, in zona Statuario-Capannelle, in via del Calicetto, a pochi passi dal Parco del Calice. L’uomo, di mezza età, intorno alle ore 17:00 stava camminando lungo la stradina che costeggia la ferrovia quando, a causa di un malore, è caduto a terra.

Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi, capendo che si trattava di qualcosa di grave. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 accompagnata da un’auto medica. Il medico di bordo ha tentato di rianimare l’uomo, ma nonostante i tentativi non c’è stato nulla da fare. Sono quindi intervenute anche due pattuglie della polizia di stato ed è poi stata chiamata la polizia mortuaria e il medico necroscopo incaricato dalla ASL per certificare il decesso.

La salma dell’uomo è stata trasferita in ospedale, dove resterà per gli esami di rito prima di essere riconsegnata alla famiglia. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo sia stato vittima di un infarto fulminante.

Oggi a Roma un altro decesso in strada

Sempre oggi un’altra disgrazia analoga. Un’altro uomo è morto mentre era in strada a Roma, in zona Torrevecchia. Un anziano era fermo alla fermata del bus in via Andersen quando a causa di un malore si è accasciato. Anche per lui i soccorsi sono stati vani: è deceduto poco dopo. Pochi giorni prima, nello stesso punto, una donna di 50 anni aveva subito la stessa sorte.