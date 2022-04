Roma, si accascia mentre attraversa la strada: morta sul colpo

Stava attraversando la strada tranquillamente, mentre stava facendo una passeggiata. Ad un tratto si è accasciata ed è rimasta a terra. È successo stamattina, pochi minuti prima delle 11:00, a Roma, in zona Appio-Latino.

Malore mentre attraversa la strada

La donna, una signora di 81 anni, stava attraversando via Faleria, all’incrocio con via Magna Grecia. A causa di un malore la donna, che era intenta ad attraversare la strada, si è accasciata al suolo. Immediatamente è stata soccorsa dai passanti, che hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e il personale medico. Ma per la donna, residente in zona, non c’è stato nulla da fare: è deceduta dopo pochi minuti. Inutili i tentativi di rianimarla. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Appio, intervenuta per la messa in sicurezza e la chiusura della zona interessata.

La salma della donna è stata portata all’istituto di medicina legale. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

