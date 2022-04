Roma, anziano gravemente malato si allontana di casa e scompare nel nulla

Roma. Un intervento a dir poco provvidenziale, quello dei motociclisti della Polizia Locale che, nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 aprile, hanno tempestivamente ritrovano un signore anziano, gravemente malato, che si era allontanato dalla propria abitazione destando enormi preoccupazioni tra i suoi familiari. L’anziano signore abita nel territorio del II Municipio, dove i suoi cari non lo hanno più trovato. Da qui, la segnalazione alle autorità locali per ritrovarlo.

La richiesta di intervento e le ricerca sul territorio di Roma

Non appena la nota di ricerca è stata diramata dalla Centrale Operativa, gli agenti si sono attivati per rintracciare il cittadino scomparso, ed in pochissimo tempo sono riusciti ad individuarlo nei pressi di piazza Pitagora, dove il sig. G.F, di 80 anni, si trovava a camminare in stato confusionale.

Rintracciato nei pressi piazza Pitagora

I caschi bianchi si sono avvicinati lentamente all’anziano signore, evidentemente confuso e schivo, cercando di rassicurarlo. Poi, dopo l’identificazione, hanno immediatamente avvisato i familiari per metterli al corrente della scoperta. Tutta la tensione e l’apprensione della famiglia si è così allentata di colpo, quando hanno ricevuto la buona notizia. Ora possono finalmente riabbracciarlo, dopo aver calorosamente ringraziato gli agenti per la premura e l’attenzione risposta nei confronti della loro richiesta.