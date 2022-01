Tragedia a Palestrina, incendio in casa: morta una donna

Tragedia questa mattina a Palestrina, in via Fratelli Bandiera all’altezza del civico nr. 4. E’ qui, che poco prima delle 8, intorno alle 7.43, i Vigili del Fuoco con l’autobotte sono dovuti intervenire per domare uno spaventoso incendio.

Leggi anche: Spaventoso incendio a Roma: in fiamme una struttura psichiatrica minorile

Incendio a Palestrina: morta una donna

Le fiamme hanno coinvolto una casa di legno e durante le operazioni di spegnimento, purtroppo, i soccorritori hanno fatto una terribile scoperta. Hanno trovato il corpo senza vita di una donna, italiana, di 81 anni: per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale. Resta da capire ora cosa sia successo, cosa abbia provocato l’incendio.