Tragedia a Torvaianica: sub si immerge e muore

Tragedia questa mattina a Torvaianica, dove un sub di 55 anni anni è morto per annegamento. L’uomo era partito insieme ad altre allievi sub dal rimessaggio Univelica, sul Lungomare delle Meduse, nelle prime ore del mattino.

Destinazione Secche di Tor Paterno

I sub sono stati accompagnati con un gommone alle Secche di Tor Paterno, alla scoperta dei fondali meravigliosi al confine tra Torvaianica e Ostia. Ma all’improvviso, poco prima delle 10:00, qualcosa è andato male.

L’uomo non è riemerso da un’immersione. Immediatamente i compagni di viaggio e l’istruttore hanno dato l’allarme. Il 55enne è stato riportato a bordo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Le operazioni sul posto

Sul posto è intervenuto un gommone della Polizia di Stato, che ha imbarcato gli altri sub, mentre l’uomo, insieme all’istruttore e al marinaio, sono rimasti sull’altra imbarcazione. Entrambi i gommoni si sono diretti verso il rimessaggio di Torvaianica, dove il 55enne è arrivato in condizioni disperate. Lì è stato tentato di rianimarlo dai sanitari del 118 nel frattempo intervenuti.

Intanto era giunta sul posto anche un’eliambulanza, pronta a trasferire il sub a Roma. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Torvaianica.

Il decesso

Malgrado i tentativi di soccorso, l’uomo non ha ripreso conoscenza. Poco dopo i sanitari hanno dovuto constatare il decesso per annegamento. Si presume possa essersi trattato di un malore, presumibilmente un infarto, a causare l’annegamento. Ma a stabilirlo con certezza sarà l’autopsia, stabilita dal Magistrato. La salma, infatti, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferita presso il policlinico di Tor Vergata.