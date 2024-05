Tragedia sulla Pontina: uomo si sente male nel traffico, accosta e muore

Tragedia stamani sulla Pontina. Un uomo si è sentito male mentre era alla guida ed è deceduto nel traffico. Inutili i soccorsi.

Chissà quante altre volte aveva percorso la Pontina. Stamattina però un malore fatale gli ha spezzato la vita, proprio su questa strada. Ancora una volta la statale Pontina finisce al centro delle cronache per un drammatico episodio: nessun incidente stavolta, ma comunque un’altra persona che ha perso la vita in questa arteria che davvero non conosce pace. La tragedia si è consumata attorno alle 8.00 di stamani, venerdì 10 maggio 2024, ovvero l’ora di punta per il traffico verso la Capitale.

Malore fatale alla guida sulla Pontina: perde la vita un 63enne

La vittima è un uomo italiano del 1961, che si trovava a bordo di una fiat 500 vecchio modello: il conducente, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era in marcia nel traffico. Per questo ha subito accostato il veicolo a bordo strada facendo scattare l’allarme. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto poco dopo.

Chiusa una corsia della Pontina a Castel Romano

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti del gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. La corsia di marcia lenta della Pontina, in corrispondenza del km 25.000, in direzione Roma, è stata chiusa al traffico. Ingenti le ripercussioni alla circolazione.

