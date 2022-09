‘Voglio solo parlare’, poi massacra di botte l’ex compagna

Non stavano più insieme da qualche mese, ma lui proprio non riusciva ad accettare la fine di quella relazione. E ogni scusa era buona per presentarsi sotto casa dell’ex compagna. Proprio come ha fatto il 15 agosto scorso all’alba quando lui, un ragazzo romeno di 30 anni, si è recato a casa della donna, una connazionale di 40 anni. ‘Voglio solo parlarti‘, le avrebbe detto. Poche frasi per convincere la 40enne ad aprire la porta. E a vivere, ancora una volta, un incubo. L’uomo, infatti, prima ha iniziato a inveire a voce alta, svegliando qualche vicino, poi l’ha massacrata di botte, tra calci e schiaffi. In quelle quattro mura in via Casilina, nel Comune di Monte Compatri, alle porte della Capitale.

L’aiuto del vicino

È stato uno dei vicini, un 50enne romano, a mettere in fuga il ragazzo violento. Che, prima di lasciare la casa, ha frugato nella borsa dell’ex compagna e ha rubato le chiavi dell’auto, con la quale poi è fuggito in direzione della Capitale.

Sul posto, poi, è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna, che è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata.

Le denunce

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno constatato che il cittadino romeno era già sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca. Poi, la donna ha raccontato che già in passato aveva presentato diverse denunce nei confronti dell’ex compagno, quello che sosteneva di amarla e che, invece, la vessava, umiliava, la picchiava.

L’arresto

La fuga del 30enne è stata breve. L’uomo è stato fermato e arrestato, ma anche denunciato a piede libero per rapina e lesioni aggravate. Ora si trova nel carcere di Rebibbia.