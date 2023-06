Alessandro Castellaccio ucciso di botte a Tivoli, i testimoni: ‘Calci e pugni mentre era a terra’

La ricostruzione di quanto accaduto fuori al bar di via Giuliani a Tivoli, è affidata alle testimonianze. Gli investigatori che stanno indagando sull’aggressione che ha provocato la morte di Alessandro Castellaccio, 40enne operatore socio-sanitario, non possono contare su video di sorveglianza. Non c’erano telecamere in zona che hanno ripreso quanto in tre hanno preso a calci e pugni la vittima. Proprio in base ai racconti di clienti e gestori dell’esercizio commerciale i Carabinieri, che stanno svolgendo indagini sul caso, hanno indagato tre persone per omicidio, per due, secondo quanto riporta Il Messaggero, indentificati il giorno dopo, la posizione sarebbe più grave.

La discussione finita con il pestaggio del 40enne

I militari, quando sono accorsi sul posto, poco dopo i fatti, hanno trovato Alessandro ferito e proceduto ad attivare i soccorsi e trasportarlo in ospedale. Tutto sarebbe nato a causa di una discussione. Una lite scaturita dalla richiesta della vittima di non fare troppo rumore, provocato dagli schiamazzi e dalla musica ad alto volume di un gruppetto che stava consumando birra nel locale. Ne sarebbe nata un’accesa discussione con un uomo, identificato come un 41enne, in aiuto del quale sarebbero intervenuti altri due soggetti che avrebbero pestato il Castellaccio riempiendolo di botte, anche quando era a terra, incapace di reagire. E anche quando i presenti sono intervenuti per interrompere quel massacro, non ci sarebbe stato verso di fermare la furia degli aggressori.

Comunità di Tivoli sotto choc, mentre il Comune organizza una fiaccolata in ricordo di Alessandro

Le indagini delle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Tivoli, vanno avanti per ricostruire l’accaduto e chiudere il cerchio sugli autori della tragedia. Choc tra i cittadini, venuti a conoscenza dell’efferato omicidio del 40enne, molto conosciuto e benvoluto a Tivoli. Il Comune ha previsto una fiaccolata in ricordo di Alessandro, che dovrebbe svolgersi già nel corso della prossima settimana.