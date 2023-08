In auto senza revisione, senza assicurazione e sotto effetto di alcol: raffica di multe a Tivoli

Controlli a tappeto in occasione del weekend a Tivoli da parte degli agenti della Polizia Locale, in occasione dei turni serali e seminotturni estivi iniziati dalla metà di giugno e volti ad incrementare il livello di sicurezza, urbana e stradale, in attuazione dello specifico progetto dell’Amministrazione comunale.

Ubriaco alla guida

E proprio nel corso dei controlli effettuati nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, è stato colto sul fatto un automobilista che stava guidando in stato di ebrezza. L’uomo è stato fermato e sottoposto ai controlli, risultando positivo al controllo dell’alcool test. Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I controlli degli agenti della polizia locale di Tivoli si sono concentrati sulla sicurezza stradale prevedendo un posto di controllo a Villa Adriana, con l’ausilio degli strumenti tecnologici in dotazione, all’esito dei quali sono stati sanzionati tre automobilisti che circolavano con la prescritta revisione periodica del veicolo scaduta. Inoltre un altro conducente è stato trovato con il veicolo senza la copertura assicurativa obbligatoria. Anche per lui sono scattate le conseguenti sanzioni. Non se la sono cavata meglio gli automobilisti che avevano lasciato le auto parcheggiate in sosta vietata. Particolare attenzione, infatti, è stata posta anche a contrastare il fenomeno delle soste selvagge nelle aree a ridosso del centro storico. Anche qui è scattato il blocchetto delle multe.