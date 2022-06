Tivoli. ‘Vado dagli amici’ e sparisce, l’appello per ritrovare il 16enne. La mamma: ‘Riccardo torna a casa’

Più di una settimana, ma di Riccardo, un ragazzo di Tivoli, in provincia di Roma, ancora (purtroppo) non si ha nessuna notizia. Era il 22 giugno scorso, mercoledì, quando intorno alle 15.30 il 16enne ha incontrato i genitori, lui che vive in casa famiglia all’Aquila. Come ha raccontato la mamma Cristina ai microfoni di Chi l’ha visto?, il giovane era arrivato a Tivoli con un operatore, aveva incontrato i genitori, li aveva abbracciati, aveva parlato con loro, poi aveva salutato la mamma e le aveva detto che avrebbe incontrato i suoi amici.

Riccardo è scomparso da Tivoli da più di una settimana

Ed è da quel momento che i genitori non hanno più notizie di Riccardo. Lui alle 20.30 del 22 giugno scorso doveva incontrare di nuovo l’operatore della casa famiglia alla stazione ferroviaria dell’Aquila, ma a quell’appuntamento non è mai arrivato. “Io spero stia ancora qui a Tivoli, nei dintorni” – dice disperata mamma Cristina, che non è mai accaduta una cosa del genere. Il 16enne viene descritto come un ragazzo ‘attento, sensibilissimo, uno di quelli che si preoccupa della famiglia, dei nonni e del fratello’.

Come era vestito quando è scomparso

Riccardo ha una corporatura normale, è alto 180 cm, ha gli occhi castani e i capelli neri (un po’ più lunghi rispetto alla foto). Quando è scomparso indossava una polo nera a maniche corte della Lacoste, pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche della Nike. Il suo telefonino è spento, non è più raggiungibile e il 16enne non ha documenti con sé. “Amore torna, stiamo risolvendo tutto, vi prego aiutateci” – questo è il disperato appello della mamma. Con la speranza di tutti che il 16enne ritorni presto a casa e riabbracci i suoi genitori.

Chiunque lo veda o ha informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.