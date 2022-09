Va in cerca di funghi, poi sparisce: uomo trovato morto dal figlio

Era andato in cerca di funghi ma non è più tornato a casa. Segnalata la sua scomparsa alle autorità, sono purtroppo finite in tragedia le ricerche dell’uomo, un 75enne maresciallo dell’aeronautica in pensione. Il corpo, ormai senza vita, è stato trovato dal figlio che mai avrebbe voluto vedere il padre in quelle condizioni.

Va in cerca di funghi, poi sparisce: l’allarme dei familiari

Gustavo Rossi, questo il nome della vittima. L’uomo aveva 75 anni ed era un maresciallo dell’aeronautica militare di Montecelio, adesso in pensione. Abitava a Rocca Cerri di Cambio, nel comune di Tagliacozzo e lo scorso martedì era uscito di casa per andare in cerca di funghi. L’uomo, tuttavia, non è più tornato e i familiari preoccupati hanno fatto scattare l’allarme denunciando l’accaduto ai carabinieri.

Le ricerche e il ritrovamento

Le ricerche dell’uomo, che hanno visto impegnati la protezione civile, i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino e l’unità di crisi dei carabinieri, hanno riguardato una vasta area boschiva e sono andate avanti senza sosta tutta la notte ma non hanno dato l’esito sperato.

A trovare l’uomo ormai senza vita, nei margini di una radura della zona Colli di Monte Bove, è stato il fglio. Giunto sul posto il medico legale non ha potuto far altro che accertarne il decesso che è stato attribuito ad un malore.

La vicinanza del sindaco

In questo triste e doloroso momento anche il sindaco della città ha espresso la propria vicinanza alla famiglia con un sentito post su Facebook.