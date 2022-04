1 milione e mezzo di euro per le spiagge libere del litorale romano: da Fiumicino a Nettuno, ecco a chi vanno i soldi

L’estate si avvicina e presto si darà il via alla stagione balneare. Da qui, quindi, la decisione del Pd Lazio di destinare ben 2.5 milioni e mezzo di euro ai comuni del litorale laziale, di cui un milione e mezzo andranno al litorale romano, quello che parte da Tarquinia e arriva a Nettuno e Anzio. L’obiettivo, però, resta uno: migliorare la fruizione degli arenili liberi.

La manutenzione delle spiagge libere nel Lazio: arrivano i fondi

Come ha fatto sapere la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, “il perdurare della situazione epidemiologica dovuta al Covid 19 determina una diffusa necessità di adottare misure per sostenere il tessuto economico e in particolare i comuni del litorale laziale che traggono parte del loro equilibrio economico finanziario e sociale dall’asset turistico balneare: penso a ristoranti, attività di ricezione turistica, bar, negozi.

“I fondi, ripartiti in base al numero dei residenti e dei metri lineari di arenile libero, serviranno a migliorare l’accesso alle spiagge libere, alla loro pulizia, all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Per la guardiania e vigilanza lungo gli arenili e l’implementazione delle attività volte alla sicurezza della balneazione, dei pontili e delle aree di stazionamento”.

Come sono ripartiti i fondi

I fondi saranno così ripartiti:

Tarquinia – 133mila euro;

Civitavecchia – 112mila euro,

Santa Marinella – 135mila euro;

Cerveteri – 68mila euro;

Ladispoli – 95mila euro;

Fiumicino- 180mila euro;

X Municipio – 322mila euro;

Pomezia – 125mila euro;

Ardea – 110mila euro;

Anzio – 120mila euro;

Nettuno – 81mila euro.

La riqualificazione delle spiagge libere ad Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia

A Pomezia, Ardea, Nettuno e Anzio, come fa sapere la consigliera Califano, andranno Quattrocentocinquantamila euro per la valorizzazione e la promozione economica delle spiagge. Nel dettaglio, come già spiegato, a Pomezia spetteranno 125mila euro, ad Ardea 110mila euro, ad Anzio 120mila euro e a Nettuno 81mila euro.

I fondi per Ostia, Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli

Molti di più, quasi 700mila euro, invece, andranno a Ostia, Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli per la valorizzazione e la promozione economica delle spiagge. In particolare, i fondi saranno così ripartiti. Cerveteri: 68mila euro, Ladispoli: 95mila euro, Fiumicino: 180mila euro e X Municipio: 322mila euro.