Anzio, 13enne pestata a sangue a scuola: naso rotto e viso livido

Pestata a sangue da 4 compagni di scuola. Una violenza incredibile, che ha portato una ragazzina di 13 anni al pronto soccorso con il setto nasale rotto e il volto pieno di ecchimosi. È accaduto ieri mattina ad Anzio, nella scuola media Falcone.

Picchiata selvaggiamente da 4 ragazzini

La 13enne è stata accerchiata da quattro ragazzini, tre femmine e un maschio. Gli aggressori l’hanno picchiata selvaggiamente al termine di una lezione di ginnastica, quando l’insegnante non c’era. Da tempo la 13enne raccontata di essere vittima di episodi di bullismo. La mamma aveva provato a parlare con gli insegnanti per cercare una soluzione, evidentemente non trovata.

E ieri l’epilogo, con l’aggressione furiosa. La ragazza è rimasta gravemente ferita. Soccorsa immediatamente, è stata portata all’ospedale Riuniti di Anzio, dove le hanno riscontrato la frattura del setto nasale, oltre a varie ecchimosi. Anche gli aggressori si sono recati al pronto soccorso per farsi refertare. Adesso saranno i carabinieri, che hanno aperto un’indagine, a dover far chiarezza sulla vicenda.

E uno degli aspetti più brutti è che, mentre la vittima dell’aggressione attendeva il suo turno all’accettazione del pronto soccorso, c’era qualcuno che riprendeva la scena, per poi mandare i video sui social network. La famiglia della ragazza ha presentato denuncia dell’accaduto.

