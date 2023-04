13enne esce da scuola scompare nel nulla, l’appello del sindaco di Cerveteri per ritrovare Stefania: ‘Aiutateci’

È uscita dalla scuola media che frequenta e, come sempre, sarebbe dovuta tornare a casa. Ma mercoledì 12 aprile per Stefania, una ragazzina di 13 anni di Cerveteri, le cose sono andate diversamente. Nella sua abitazione il pranzo si è freddato, ma di lei nessuna traccia. I familiari, dopo i primi minuti di ritardo, hanno iniziato a chiamarla, senza ricevere risposta. E si sono giustamente preoccupati. Quella che inizialmente poteva essere una semplice arrabbiatura per un ritardo è diventata man mano ansia e poi angoscia con il passare delle ore.

Stefania, infatti, non è tornata né nel pomeriggio né alla sera. E neppure il giorno dopo. La famiglia ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine per cercare di trovarla. Ma finora le ricerche non hanno avuto esito positivo. E a interessarsi adesso è anche la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ieri sera ha pubblicato la foto della 13enne, con un appello che invita chiunque vedesse la ragazzina ad avvisare le forze dell’ordine.

L’appello della sindaca

“Sono ore di ricerca queste a Cerveteri e nel territorio. Stiamo cercando Stefania, 13 anni, che da ieri dopo l’uscita da scuola non ha più fatto rientro presso il suo domicilio. Da alcune testimonianze, sembra sia stata avvistata nel pomeriggio di oggi davanti al Bar Ferrari. I Carabinieri, che ringrazio, sono già al lavoro per riportarla a casa, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Chiunque avesse sue notizie, può avvertire sia le Forze dell’Ordine (numero unico – 112) che il numero 3338556734. Condividete nei vari gruppi. A Stefania, qualora ci leggesse, l’invito a fare ritorno il prima possibile. La aspettiamo!”

La famiglia ovviamente si unisce all’appello pubblicato dalla Prima Cittadina di Cerveteri. Dopo due notti passate fuori casa, la tensione è altissima. Stefania al momento della scomparsa indossava un giubbotto bianco con una striscia di elastico nero ai lati della vita, pantaloni neri e zaino in spalla nero.