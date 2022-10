14enne pestata di botte in classe dal bullo, i compagni filmano tutto: ‘Nessuno mi ha aiutata’

Era in aula, lì dove si sarebbe dovuta sentire al sicuro, protetta. Tra compiti in classe, interrogazioni, divertimento con i compagni. E, invece, proprio lì, in quell’istituto superiore in provincia di Roma, una ragazzina di appena 14 anni si è trovata faccia a faccia con un ‘bullo’, un suo coetaneo. Che l’ha picchiata, pestata di botte. Poi, come se non bastasse, chi era lì, anziché fermare quella violenza, ha pensato bene di riprendere tutto. E le botte, ancora una volta, diventano virali sui social, come se fossero un vanto.

La 14enne picchiata in classe

L’episodio, come spiega l’edizione romana del quotidiano La Repubblica, è avvenuto dieci giorni fa. E il video di quel pestaggio è diventato virale in rete: si vede la ragazzina finire contro il muro, il bullo è di spalle, lei è rannicchiata, cerca di difendersi a modo suo. Come meglio può. Accanto a loro ci sono gli altri compagni di classe, che anziché fermare tutto, riprendono la scena con i telefoni. Nessuno interviene, nessuno dà il suo supporto. La 14enne cerca di ‘ribellarsi‘, ma invano. Il bullo continua a picchiarla, schiaffo dopo schiaffo. Tra l’indifferenza di tutti. Fino a quando non è entrata in aula una professoressa, che ha messo la parola fine a quell’incubo.

“Mi ha menato” – dice la ragazza. Secondo il racconto degli altri alunni, tra i due il rapporto non è mai stato idilliaco, ma ora spetterà alla scuola fare chiarezza e andare a fondo in questa pagina di bullismo.

Il caso nelle mani del centro nazionale

Ora di questa terribile vicenda se ne occuperà il Centro Nazionale contro il bullismo Bulli Stop, una onlus che è da sempre al fianco dei giovani. E che da tempo lotta contro la violenza, in ogni sua forma.