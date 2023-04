A Fondi la patente è un optional: beccato alla guida senza mai aver preso la licenza

Fondi. I controlli da parte degli agenti di Polizia sulle strade non si fermano mai, e a buon diritto, a quanto pare. C’è chi infatti scorrazza per la località con la propria auto senza aver mai conseguito la licenza di guida, come rivelato dal bollettino degli ultimi controllo effettuati sul territorio. E poi, c’è anche chi opta per non rinnovare la propria assicurazione. Insomma, le sanzioni e le denunce non sono di certo mancate nelle ultime ore.

Beccato alla guida senza patente: oltre 5.000 Euro di sanzione

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi hanno realizzato servizi straordinari di controllo del territorio per imprimere una forte azione di contrasto alle condotte criminali. Durante tali attività è stato controllato un giovane alla guida di un’autovettura, il quale era privo della patente di guida perché mai conseguita. Non è difficile immaginare la concitazione del ragazzo durante i controlli, data la consapevolezza di non essere in possesso della licenza. Ad ogni modo, le conseguenze del suo gesto non sono state per nulla morbide: nei suoi confronti, infatti, è scattata una sanzione di oltre 5.000 Euro e il sequestro della automobile.

A spasso senza copertura assicurativa

Un altro individuo è stato oggetto di controlli, all’esito dei quali è stato accertato che il veicolo da lui condotto, Nissan Qashqai, era gravato da un precedente provvedimento di sequestro perché circolava sprovvista di copertura assicurativa a cui aveva fatto seguito un decreto di confisca, stante il mancato pagamento della relativa sanzione. L’uomo è stato quindi denunciato per appropriazione indebita in quanto, contravvenendo al citato provvedimento di confisca, aveva trasgredito l’obbligo di consegna del mezzo alla ditta delegata al ritiro da parte della Prefettura. Anche in questo caso la vettura è stata sottoposta a sequestro per il successivo incameramento da parte dell’Erario.