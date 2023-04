Latina, inseguimento da film vicino all’Ospedale: in fuga con la moto senza patente, né assicurazione

Doveva fermarsi, mostrare i documenti, far fare ai poliziotti tutti i dovuti controlli. E, invece, anziché rallentare ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire. Protagonista un 49enne di Sezze, con alle spalle precedenti penali, che nei giorni scorsi alla guida di un motoveicolo ha attirato l’attenzione degli agenti di Polizia, che lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’entrata dell’ospedale di Latina, il Santa Maria Goretti. Da qui, quindi, la decisione di avvicinarlo per controllarlo.

Inseguimento a Latina

L’uomo, che doveva fermarsi alla vista dell’alt intimato dalla Polizia, ha prima rallentato la marcia del mezzo, poi è ripartito a tutta velocità. Aveva un solo obiettivo: fuggire, far perdere le proprie tracce nelle stradine adiacenti. Grazie alla scarsa circolazione veicolare, però, l’uomo in quella giornata di domenica è stato raggiunto e bloccato.

Senza patente e assicurazione

Una volta raggiunto, ha dovuto fermarsi. E questa volta per davvero. Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo aveva tentato di fuggire a tutta velocità perché si era messo alla guida senza patente, che gli era stata sospesa a tempo indeterminato. Il suo mezzo, invece, era privo della prevista copertura assicurativa e già cessato dalla circolazione dal 2019.

La denuncia

L’uomo, il 49enne di Sezze gravato da precedenti penali, che aveva cercato di scappare e sfuggire ai controlli della pattuglia della Questura di Latina, è stato denunciato alla Procura della Repubblica in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ma non solo. Lui è stato anche sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada, mentre il suo mezzo è stato posto sotto sequestro.