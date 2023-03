Frenetico inseguimento a Fondi: motociclista sfreccia per il centro senza patente né assicurazione

Fondi. Continuano i controlli da parte degli agenti di Polizia sempre impegnati sul territorio con l’obiettivo di ridurre le possibilità di reato e garantire sicurezza ai cittadini del territorio. Anche questa mattina, martedì 28 marzo 2023, hanno allestito i consueti posti di controllo, nel dettaglio nel territorio comunale di Fondi. Ecco cosa è successo.

Inseguimento folle a Fondi: motociclista scappa dalla Polizia

Durane i controlli, dopo aver allestito le postazioni, gli agenti hanno iniziato a passare in rassegna gli automobilisti della zona. Mattinata regolare, finché non hanno notato il conducente di un motoveicolo che stava procedendo a velocità sostenuta; l’uomo, alla vista delle due pattuglie che erano presenti sul posto, ha ulteriormente accelerato l’andatura del suo mezzo, ovviamente nel tentativo di dileguarsi per le vie del centro cittadino. Invece di rallentare, insomma, e magari attenuare l’andatura davanti alle volanti della Polizia, ha decisamente fatto il contrario: una brusca accelerata, per poi virare improvvisamente verso le vie del centro cittadino. Non proprio il luogo ideale per aumentare la velocità di un veicolo, considerando i passaggi pedonali, i pedoni e tutto il contorno consueto. Certo, la sua mossa ha avuto un’unica conseguenza, quella di attirare su di sé tutta l’attenzione degli agenti che, subito dopo aver notato il suo atteggiamento oltremodo sospetto, si sono fiondati nell’inseguimento del motoveicolo segnalato.

Il fermo e i controlli: 6.000 euro di multa

La sua corsa, ad ogni modo, è durata poco, per fortuna. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo dopo solamente un chilometro di concitato inseguimento. Alla fine, dopo averlo fermato e costretto al controllo, è stato quindi accertato che lo stesso, di nazionalità indiana ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, era privo della prevista patente di guida mentre il motoveicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e mancante della revisione veicoli. L’uomo è stato quindi sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada per un corrispettivo di oltre 6.000 Euro, con conseguente sequestro del motoveicolo.