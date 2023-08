A Roma Termini carenza di agenti della Polizia Locale, ferie ma non solo: “Manca il personale”

È il mondo al contrario questa città. Siamo nell’ultimo fine settimana di agosto, quello ad alta intensità, da bollino rosso a causa del controesodo determinato dal rientro dalle vacanze di milioni di persone. Sono quindi perlomeno raddoppiati i viaggiatori in transito presso la Stazione Termini; l’area, va da sé, necessiterebbe di una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Peraltro è stato lo stesso Ministro Piantedosi a reclamare mediante le Prefetture “azioni incisive per aggredire i fenomeni di criminalità nelle aree urbane intorno alle stazioni“. E invece succede che in questi giorni siano letteralmente spariti gli agenti della Polizia Locale del reparto ‘Termini’, ovvero la squadra incaricati dei controlli nel quadrante da via Marsala a via Giolitti. E da piazza dei Cinquecento fino a piazza Repubblica.

Il reparto Termini già allo stremo dal dopo Covid

L’Ugl, peraltro, fa sapere che questa particolare squadra sarebbe già depotenziata dai primi giorni del 2022. Basta vedere il numero di verbali stilati allora e confrontarli con quelli odierni. E siamo dodici a zero; dodici nel 2022 e zero ad oggi. Il compito dei vigili urbani sarebbe fondamentale, come ausilio rispetto ai pattuglioni automontati di Polizia e Carabinieri, che operano da tempo in attività ad ‘Alto Impatto’, così come voluto dalle questure e da Piantedosi stesso.

I compiti del reparto ‘Termini’

Alla squadra in questione spetterebbero compiti inerenti i controlli anti abusivismo commerciale e anti degrado. Inoltre a questi agenti competono mansioni che in precedenza erano a carico degli ‘annonari’, ossia la verifica dei banchi e del commercio irregolare. E ancora la viabilità, soprattutto in occasione di manifestazioni e cortei che spesso partono proprio da piazza della Repubblica. Ma succede che questo personale venga spesso e volentieri dirottato su altri compiti, che sarebbero a carico del I Gruppo. Così viene a mancare un elemento deterrente nei confronti su venditori abusivi che assediano Termini. Secondo i sindacati un fenomeno quotidiano è proprio quello del confluire di personale con precisi compiti in altri reparti, che svolgono mansioni diverse, anche in periferia. Una destrutturazione dei gruppi speciali che riguarda le squadre Spe, Gssu e Nad, che si trovano impiegati in compiti ordinari, tralasciando quindi la matrice stessa delle loro squadre, incaricate di mansioni speciali. Il Campidoglio sta cercando di correre ai ripari con il concorso per 800 nuovi agenti, ma le prove si svolgeranno solo in autunno. Non solo. I caschi bianchi che verranno selezionati non potranno essere contrattualizzati prima del 2024. Le stime prevedono il pensionamento, però, di 900 agenti. La toppa sarà peggio del buco.