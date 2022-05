A tutta velocità sulla Pontina, ma vengono beccati dalla Polizia: maximulta e patente ritirata

Che il limite di 60 all’ora sulla Pontina sia effettivamente troppo basso per una strada statale è vero, visto che ci sono strade regionali con limiti più alti. Ma superare i limiti non è comunque permesso. Figuriamoci sfrecciare a velocità ben oltre il doppio consentito, così come successo davanti agli occhi di una pattuglia della polizia stradale di Latina.

I controlli della polizia stradale

Nel corso di un servizio di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno effettuato una serie di controlli sulla SS 148. L’eccesso di velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità sulle strade italiane ed europee.

Per incrementare i livelli di sicurezza e ridurre il numero di vittime è stata incrementata la presenza delle pattuglie su strada. Sono inoltre stati effettuati diversi servizi per il controllo della velocità.

I “bolidi” sulla Pontina

Durante uno dei controlli, sono stati sanzionati due automobilisti che sfrecciavano alla velocità rispettivamente di 149 km/h e 163 km/h. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida. Diverse invece le multe. Il primo autista dovrà pagare una contravvenzione pari a 546 euro con conseguente detrazione di 6 punti-patente, mentre il secondo 828 euro di sanzione e 10 punti-patente sottratti.

Gli altri controlli

Nel corso del mese di maggio la polizia stradale di Latina ha effettuato numerosi controlli. Ecco il bilancio di quanto gli agenti hanno potuto verificare sulla SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”. I controlli hanno riguardato la verifica dell’R.C.A., il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Ma anche i trasporti eccezionali, il divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, il controllo degli pneumatici, il trasporto di merci pericolose, di animali vivi e quello di sostanze alimentari.

Non sono mancati innumerevoli operazioni dedicate al controllo della velocità, tramite l’utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare 110 infrazioni al CDS per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati circa 750 veicoli e circa 850 persone. Sono stati elevati 778 verbali al CDS per svariate infrazioni. 23 patenti e 36 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.940. Sono stati rilevati 32 incidenti, di cui 23 con lesioni (34 sono state le persone che hanno riportato ferite) e 9 con soli danni alle cose. Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 8 automobilisti; inoltre, la locale Squadra di P.G. sezionale ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo, altresì, controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. 7 persone sono state denunciate all’A.G.