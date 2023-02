Colpito da infarto mentre è alla guida di un tir che trasporta gas liquido: autista-eroe accosta e muore

Si trovava al volante del suo tir, come sempre, per lavoro, quando all’improvviso ha avuto una fitta insostenibile, un malore improvviso. L’uomo è riuscito ad accostare, però, grazie anche all’aiuto di altri camionisti e ad evitare una mattanza in strada. Ma poi, purtroppo, è morto, mentre si trovava ancora al posto di guida.

Roma, arriva in stazione e muore: malore improvviso per una donna di 40 anni

Malore in A1 alla guida di un tir che traporta gas liquido

Una tragedia in piena regola, una vita strappata all’improvviso. Il trasportatore, un 40enne originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è deceduto dopo un malore improvviso che non gli ha lasciato nessuno scampo. L’uomo, in quel momento, stava transitando sull’autostrada A1 quando, senza nessun preavviso, tra i caselli di Frosinone e Ceprano, nella frazione più a Sud della regione Lazio, ecco che un’improvvisa fitta lo ha colto di sorpresa. Un malore che lo ha colpito mentre stava guidando, a bordo di un autotreno che a quanto risulta dalle testimonianza trasportava al suo interno gas liquido.

L’autista-eroe riesce ad accostare prima di morire

Il fatto è andato in scena nella giornata di ieri, giovedì 23 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.00. L’uomo ha avvertito il malore che lo ha costretto a zigzagare per la strada, nei pressi del chilometro 627 dell’A1 in direzione sud, in preda a quello che presumibilmente è stato un arresto cardiaco. Nonostante il malore, e il dolore improvvisi, però, l’uomo ha pensato anche all’incolumità degli altri veicoli e automobilisti, e ha fatto di tutto per accostare.

La lucidità per accostare in corsia d’emergenza

Grazie anche all’aiuto di altri utenti della strada, camionisti colleghi, l’uomo è riuscito ad accostare mettendo fuori pericolo gli automobilisti che transitavano in strada in quel momento, raggiungendo così la corsia d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della polizia stradale e personale Ares 118. Dopo aver raggiunto la corsia d’emergenza, l’uomo è deceduto, ma prima ha evitato che si sfiorasse una vera mattanza per le strade.

(Immagine da repertorio)