Roma, arriva in stazione e muore: malore improvviso per una donna di 40 anni

Roma. Un malore improvviso l’avrebbe colpita all’improvviso questa mattina, mercoledì 15 febbraio 2023, mentre si trovava nei pressi della stazione, probabilmente per dirigersi al lavoro. Una fitta che non le ha lasciato nessuno scampo, e forse neppure il tempo di capire cosa le stesse accadendo.

Muore dopo un malore improvviso alla stazione di Trastevere

Una donna di soli 40 anni ha perso la vita davanti alla stazione, dopo essersi di colpo accasciata a terra. Le persone che le stavano intorno non hanno capito subito cosa stesse accadendo, fin quando poi non è arrivata prontamente un’ambulanza del 118, ma per lei non c’è stato niente da fare. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione messi in pratica dal personale sanitario, la donna è morta. Al momento non si conoscono bene le cause del decesso, ma è molto probabile, come attestano le prime informazioni, che sia stata vittima di un improvviso arresto cardiocircolatorio che non le ha lasciato nessuno scampo. Quelli che si trovavano di fianco a lei, in quel momento, sono rimasti attoniti, non riuscivano a credere ai loro occhi.

Arresto cardiocircolatorio, perde la vita a 40 anni

Il fatto è avvenuto questa mattina, mercoledì 15 febbraio 2023. Il luogo della tragedia improvvisa è stata la stazione Trastevere, davanti alla quale la donna si trovava pochi istanti prima di perdere la vita, precisamente a piazzale Flavio Biondo. Una mattinata come tante, turbolenta, frenetica, di corsa verso il lavoro, con molta probabilità, ma qualcosa ha spezzato la continuità. Una fitta dolorosa, un malore improvviso che l’ha strappata alla vita in pochi minuti, perché quando l’ambulanza è giunta sul posto, per lei, la donna, era già troppo tardi. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Arresto cardiocircolatorio dicono le prime notizie, la donna aveva solamente 40 anni.