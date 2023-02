La comunità piange Giovanni de Mestrio: stroncato da un malore improvviso. Sabato i funerali

Un dramma improvviso, che ha lasciato un vuoto enorme in tutta la comunità di coloro che lo conoscevano: Giovanni De Mestrio è morto a causa di un malore improvviso. Si trovava alla guida della sua due-ruote, quando all’improvviso qualcosa ha messo fine alla sua vita. Una tremenda fitta, probabilmente, un malore istantaneo che non gli ha lasciato nessuno scampo, proprio mentre si trovava in strada. L’uomo è morto pochissimi secondi dopo. Non c’è stato neppure il tempo di accostare, probabilmente, perché come riferiscono alcune frammentarie testimonianze di chi si trovava in strada in quel momento, l’uomo è caduto all’improvviso, durante la sua traversata.

Muore il volontario della Protezione Civile Giovanni De Mestrio

Il triste avvenimento si è consumato nella giornata di ieri, giovedì 2 febbraio 2023, nel pomeriggio. L’uomo stava percorrendo una strada di Civietella San Paolo. Proprio in queste circostanze Giovanni De Mestrio è deceduto improvvisamente, cadendo dalla moto sulla quale stava viaggiando. Sul posto sono intervenuti dapprima i soccorritori che hanno potuto solamente constatarne il decesso, e poi anche i Carabinieri che hanno poi informato i familiari. Un giorno tristissimo per tutti coloro che lo conoscevano e stimavano: ”Un giorno triste, di quelli che non vorremmo mai parlare…Ieri abbiamo perso un grande uomo, perché Giovanni era prima di un volontario, un uomo vero. Sempre pronto a dare il suo aiuto quando serviva, sempre in prima linea, sempre disponibile, eppure ieri ci è stato sottratto. Amava trasmettere il suo sapere ai giovani, la sua passione per la Protezione Civile. Io Andrea Festinesi ho condiviso un numero incredibile di momenti, di interventi, di avventure, di esercitazioni… ho centinaia di foto insieme. Questo post è diverso, è un ringraziamento di tutto quello che ha portato qui nel CAER e a me come uomo. Ciao Gio sei e resterai sempre nel mio cuore”. Le parole arrivano direttamente da Anvvfc CAER Protezione Civile OdV, con un post dedicato sulla loro pagina Facebook.

I funerali sabato 4 febbraio

L’ultimo saluto a Giovanni verrà dato domani, sabato 4 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa di San Sebastiano a Cesano di Roma. Per commemorare la sua vita e il suo ricordo, saranno presenti diverse associazioni di protezione civile e soccorritori.