Tragedia in strada: ha un malore improvviso, si accosta e muore

Stava guidando quando, improvvisamente, ha avvertito un malore che si è poi rivelato fatale. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per l’uomo, un 40enne di origini marocchine. Al momento dei fatti, la vittima stava rientrando dal lavoro ed appena ha capito che c’era qualcosa che non andava si è fermata subito a lato della carreggiata. Siamo su via Appia Antica, in località Marino.

Il malore improvviso e i vani tentativi di soccorso

I fatti sono avvenuti questa notte, intorno all’una. L’uomo si è sentito male, probabilmente colto da un arresto cardio circolatorio, all’altezza di Santa Maria delle Mole, stava rientrando dal lavoro. Di professione era un fornaio, lavorava a Marino, ma era residente a Fiumicino. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma i tentativi dei sanitari di rianimarlo sono risultati vani. La vittima è infatti deceduta poco prima l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito delle indagini, è emerso che il 40enne aveva delle patologie pregresse, era cardiopatico e di recente aveva subito un’operazione. Sul posto anche i Carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso.