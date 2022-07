Tragedia sul Lungomare: ha un malore improvviso, una donna si accascia e muore

Latina. Un malore improvviso che non le ha lasciato via di scampo: una donna è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 luglio, dopo le 18.00, sul lungomare di Sabaudia per un arresto cardio-respiratorio. Decine sono state le segnalazioni arrivate al numero delle emergenze, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Emergenza per una donna a Sabaudia

Si è tentato il tutto per tutto: una volta arrivata la chiamata al centro emergenze, un eliambulanza è partita per il trasporto speciale della donna. La vittima, in quel momento, si trovava in spiaggia nei pressi di Torre Paola. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Arresto cardio-circolatorio

In pochissimi minuti l’eliambulanza è arrivata, atterrando nelle vicinanze dello stabilimento Saporetti, mentre i primi, ma purtroppo vani, soccorsi alla vittima sono stati forniti dai sanitari del 118 che hanno tentato l’impossibile per rianimarla.

La vittima è una donna anziana del ’37 che sembrerebbe essere stata colpita da un malore improvviso con arresto cardio-circolatorio. La donna è deceduta sul posto, nonostante tutte le manovre messe in atto.