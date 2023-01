Va in azienda per gli auguri di fine anno ai dipendenti, imprenditore si accascia e muore

Stava facendo gli auguri di Capodanno ai suoi dipendenti quando all’improvviso si è accasciato a terra. Una tragedia quella successa venerdì 30 dicembre in un’azienda di Brescia. Un 51enne titolare dell’azienda insieme a un altro uomo sembra abbia avvertito un malore improvviso ed è crollato a terra.

La macchina dei soccorsi, allertata dai presenti, è stata tempestiva. In breve sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno messo in atto tutti i tentativi necessari a salvare la vita dell’uomo. Tentativi disperati che purtroppo si sono rivelati vani, visto che purtroppo per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

L’imprenditore stava salutando i suoi dipendenti

Erano le 20, la fine di una giornata di lavoro, l’ultima prima della festa di Capodanno. Nella ditta si respirava anche aria di festa, era consuetudine probabilmente, lo scambio degli auguri prima della festività e anche quest’anno il datore di lavoro stava salutando i suoi dipendenti, augurando loro un buon capodanno. Purtroppo l’atmosfera di gioia è stata interrotta bruscamente dal malore di uno dei titolari dello stabilimento in via San Desiderio.

I presenti hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità e prima di ogni cosa hanno allertato il 118 che non si è fatto attendere. Un’automedica e un’ambulanza si sono precipitate sul posto nella speranza di salvare la vita all’imprenditore. Nonostante l’impegno profuso, però, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti hanno perciò potuto solo constatare il decesso.