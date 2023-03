Abraham è diventato papà: è nato il piccolo Amari. Il centravanti inglese è pronto ad affrontare la Juventus nel migliore dei modi. La Roma festeggia Tammy Abraham. Oggi il centravanti inglese è diventato padre per la prima volta.

“Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/2023”: con questo messaggio, una foto e un cuore su Instagram, Tammy Abraham ha annunciato di essere diventato padre. Il nome scelto dall’attaccante della Roma e dalla fidanzata Leah Monroe per il loro primogenito è Amari. Abraham ha pubblicato una foto in sala parto, con il neonato in braccio, venuto al mondo in questo 3 marzo. Una grande gioia per l’inglese della Roma, che insieme alla fidanzata -con cui la storia d’amore prosegue dal 2015- aveva scelto di annunciare la bella notizia in un giorno speciale: lo scorso Natale. Un messaggio postato proprio il 25 dicembre 2022, come quello che ora ha annunciato la nascita di Amari. Per Abraham, da oggi, un tifoso -speciale- in più.

