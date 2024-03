Acilia, in giro con la pistola pronta a sparare: fermato 51enne

Nel corso di controlli sul territorio i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia si sono imbattuti in un 51enne che andava in giro con una pistola pronta all’uso nascosta sotto al sedile. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di porto abusivo di arma.

Nel corso di controlli fermata l’auto del 51enne

Gli uomini dell’Arma, ieri pomeriggio, martedì 19 marzo, stavano effettuando controlli lungo le principali arterie viarie del X municipio di Roma. Nel corso delle attività i militari hanno fermato un veicolo condotto da un uomo di 51 anni. Nel corso degli accertamenti svolti sul conducente e anche all’interno dell’auto i Carabinieri hanno trovato una pistola illegalmente detenuta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, nascondeva una Beretta PX4 sotto al sedile della propria auto.

I Carabinieri stanno svolgendo indagini sull’arma

L’arma, sulla cui provenienza saranno effettuati approfondimenti. oltre a presentarsi in ottime condizioni di efficienza e manutenzione, conteneva 9 proiettili, uno dei quali in canna e pronto all’uso. Il 51enne non ha dato spiegazioni che giustificassero la presenza della pistola in auto e pertanto sono rimaste ignote agli inquirenti le motivazioni per cui portasse con sé la pistola in macchina.

L’uomo era in possesso di una patente contraffatta

La perquisizione del mezzo, poi estesa alla persona, ha inoltre portato al rinvenimento di una patente contraffatta ed utilizzata dal soggetto che ne era privo poiché titolare di un documento sospeso. All’esito della convalida dell’arresto, tenutasi in mattinata presso il Tribunale di Roma, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.