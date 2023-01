Addio a Carl Hahn, il manager di Volkswagen che fece del maggiolino un’icona pop

Addio a Carl Hahn, il famoso manager della casa Volkswagen che ha contribuito come pochi altri all’internazionalizzazione del gruppo automobilistico tedesco: proprio negli anni ’60, infatti, aveva fatto del Maggiolino una vera e propria icona pop grazie all’ambiziosa campagna commerciale portata avanti negli Stati Uniti. Un successo strepitoso che ha contribuito a creare un vero e proprio archetipo, potremmo dire, nell’immaginazione di tutte le generazioni a venire. Carl Hahn ha fatto del Maggiolino molto più che un semplice brand, ma un vero e proprio simbolo di un’epoca. Hahn è stato il numero uno del gruppo, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, ed era riuscito a portare con successo il marchio Volkswagen in Cina, oggi primo mercato della casa automobilistica.

Chi era il Carl Hahn, il numero uno della Volkswagen

Carl Hahn era nato nel 1926, nella Germania orientale. All’anagrafe era registrato come Carl Horst Hahn Jr, ci ha lasciati ieri a Wolsburg, all’età di 96 anni. Il suo esordio nella casa automobilista tedesca risale al 1954, diventandone il capo poi qualche anno dopo, nel 1982. Il suo fu un mandato decennale, durante il quale si portarono a compimento grandi opere e progetti in casa Volkswagen, come la costruzione di diverse fabbriche in in Cina, l’acquisto di Seat in Spagna e Skoda nella Repubblica Ceca. Anni durante i quali la casa automobilistica tedesca si è estesa anche nei territori dell’ex Germania orientale comunista. “Fino ad allora eravamo troppo concentrati sulla Germania, eravamo un’azienda nazionale. Ad eccezione degli americani, non c’erano marchi globali”, aveva ricordato lui stesso in una storica intervista registrata nell’anno 2020. Tra le tante altre cose, Hahn aveva avviato anche la transizione di Audi al segmento delle auto di lusso. Solamente nel 1992, Hahn era stato sostituito alla guida del gruppo da Ferdinand Piech.

(Foto in copertina di Foto di ali_altschaffel – Instagram)