Addio a Leonardo Zanon, il piccolo calciatore di 9 anni stroncato da una malattia

Aveva solo 9 anni ma la malattia che lo ha colpito è stata più forte di lui. Leonardo Zanon si è spento nelle scorse ore gettando nello sconforto la famiglia e un’intera comunità del Vicentino. A darne notizia è stata la squadra di calcio dove militava, l’USD Malo 1908, con la quale aveva giocato le ultime partite nel febbraio scorso. Poi lo stop forzato dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni.

Si legge in un post apparso domenica scorsa sulla pagina Facebook della società:

«Ciao Leonardo. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Leonardo è salito in cielo. La società nerostellata esprime tutta la vicinanza alla famiglia per la perdita dell’amato figlio. Piccolo Nerostellato Leonardo porta nei campi da calcio in paradiso la stessa sempre sul tuo cuore».