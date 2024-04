Addio al nubilato finisce a stracci: parenti della sposa minacciano lo skipper dello yacht

Le ospiti si sarebbero lamentate del servizio fino a minacciare di morte l’uomo alla guida.

Un addio al nubilato dove all’euforia dei festeggiamenti sono subentrate minacce e la follia generale. È la vicenda che vede protagonista uno skipper e le parenti della sposa, tutti a bordo di una barca a vela, la Hydrayacht a Fiumicino.

Da che i festeggiamenti dovevano accompagnare la futura sposa verso felicitazioni e auguri, ben preso la serata tra donne si è rivelata un totale disastro, con lamentele continue delle partecipanti e il rischio che lo skipper, a guida dell’imbarcazione, fosse linciato dalle parenti della sposa.

L’addio al nubilato contraria le amiche e parenti della sposa: skipper rischia il linciaggio

Un addio al nubilato da incubo quello vissuto la notte del 21 luglio 2021 da uno skipper, ingaggiato per guidare la Hydrayacht, a largo di Fiumicino. A bordo dell’imbarcazione, quella notte, erano attese cinque donne: la sposa insieme a quattro ospiti, tra cui tre imputate, una cugina e un’amica.

Come lo skipper ha mollato gli ormeggi, ben presto la serata ha preso una piega inaspettata. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, due delle donne presenti quella notte sulla barca sono state rinviate a giudizio per estorsione e lesioni. Stando agli atti, il pomo della discordia sarebbe dipeso dalla qualità del cibo erogato durante l’aperitivo a bordo della Hydrayacht. I pasti non sarebbero state di gradimento di due donne, particolarmente furibonde, indispettite ancor più quando lo skipper avrebbe negato loro di fare il secondo viaggio a largo.

Un clima di tensione che, secondo l’uomo, sarebbe dipeso più dalla quantità di alcol bevuto dalle donne che da ragioni concrete. Fatto sta che i toni a bordo della Hydrayacht ben presto si sono alzati, con tanto di minacce. “Ti brucio la macchina, ridamme i soldi, ti cieco, ti ammazzo!”, sarebbero solo alcune delle minacce volate quella notte verso lo skipper. Visti i toni, i soldi dell’esperienza sono stati restituiti alle parenti inferocite della sposa. Ora però quella notte rimarrà per sempre nella memoria della sposa: ma soprattutto al vaglio della Procura.