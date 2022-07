Aggressioni a giornalisti Rai e La7: Casamonica condannati al risarcimento

Ancora condanne per la famiglia Casamonica. Dopo quella di 18 anni di carcere per Salvatore Casamonica per traffico di droga, ora altri quattro appartenenti sono finiti sotto la lente della ‘giustizia’. Quattro di loro, infatti, sono stati condannati (per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale) perché l’8 maggio del 2018 hanno aggredito il giornalista Nello Trocchia, l’operatore della Rai Giacomo De Buono e la giornalista di La7 Micaela Farrocco. Che stavano facendo semplicemente il loro lavoro.

Condanne per quattro Casamonica

Il Sindacato Unitario giornalisti della Campania (Sugc) si è costituito parte civile nel procedimento. E il tribunale di Roma ha disposto sì la condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni patiti dal SUGC, ma ha anche attribuito, come spiega il Sindacato, una provvisionale immediatamente esecutiva a favore loro.

“Questa sentenza rappresenta un segnale importante per la tutela della libertà di informare – ha affermato in una nota il segretario del Sugc, Claudio Silvestri – I dati forniti dal Viminale sulle minacce ai cronisti sono molto preoccupanti. Sono anni che chiediamo di intervenire a livello legislativo, prevedendo di inserire nel nostro ordinamento una aggravante per chi minaccia o aggredisce un giornalista per metterlo a tacere”.

La condanna per Salvatore Casamonica

Proprio ieri è arrivato il ‘verdetto’ per Salvatore Casamonica. Diciotto anni di carcere: questa la condanna inflitta all’uomo per traffico di droga, così come quella per il suo socio in affari Tomislav Pavlovic. Leggermente inferiore la ‘pena’ per un terzo imputato, Silvano Mandolesi, originario di Marino, per il quale il Giudice ha stabilito una condanna a 15 anni.