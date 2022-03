''Aiuto, ci sono i ladri'', ma in realtà erano turiste bloccate su un ponteggio per un selfie

Roma. Per ore bloccate su un ponteggio all’ultimo piano di un palazzo nel quartiere Prati. Due turiste abbracciate nella notte per scaldarsi dal freddo e dal gelo, dopo un tentativo di selfie andato decisamente male. Quanto vale una foto a quell’altezza con le luci della Città Eterna? Sicuramente non molto dopo l’epilogo della disavventura. Alcuni residenti del palazzo hanno allarmato la Polizia perché credevano si trattasse di ladri all’opera in piena notte.

Scambiante per ladri a Roma

L’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 3.00 di questa notte, tra il 9 e il 10 marzo, in zona Prati, perché un residente ha udito dei rumori sospetti provenire dal ponteggio installato al di sopra della palazzina in via Terenzio. Il testimone, durante la chiamata, era sicuro si trattasse di ladri all’opera, con tanto di torce per scalare la struttura. Ha detto di averli visti arrivare fino all’ultimo piano.

Il felice epilogo e il salvataggio della Polizia

Quando però gli agenti sono arrivati sul posto, la sorpresa: due ragazze strette in un abbraccio e distese al suolo nel tentativo di combattere il freddo della notte. Erano spaventate e stavano cercando di riscaldarsi e darsi coraggio. Così gli agenti, rassicurati del fatto che non fossero delle ladre, hanno subito prestato il loro soccorso, traendole in salvo e riportandole al caldo. Sicuramente avranno un ricordo indelebile della città di Roma, molto più forte di un qualsiasi altro selfie.